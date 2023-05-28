ABD borç limiti konusunda prensipte anlaştı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, bu akşam Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limiti anlaşmasına vardıklarını aktardı.

Başkan Biden, anlaşmanın çalışanlar için kritik programları korurken harcamaları azaltan ve ekonomiyi herkes için büyüten önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın kendisi ve Demokratların temel önceliklerini koruduğuna işaret eden Biden, anlaşmanın bir uzlaşmayı temsil ettiğini, bunun da herkesin istediğini elde edemediği anlamına geldiğini söyledi.

Feci bir temerrüdü önlüyor

Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

McCarthy de konuya ilişin düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Haftalarca süren müzakerelerin ardından prensipte anlaşmaya vardık. Hâlâ yapacak çok işimiz var ama bunun Amerikan halkına yakışır bir anlaşma olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Anlaşmanın harcamalarda tarihi düşüşler ve insanları yoksulluktan iş gücüne taşıyacak önemli reformlar içerdiğini dile getiren McCarthy, yeni vergiler ve hükümet programlarının anlaşmada bulunmadığını anlattı.

Borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerinden ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Bazı federal programlara yönelik harcamalarda kesintiye gidilmesini hedefleyen anlaşmanın, gıda yardım programları dahil bazı devlet yardımından faydalananlara yeni çalışma gereksinimleri getirmesi bekleniyor.

Anlaşmayla, 54 yaşın altında ve çocuğu olmayan belirli gıda kuponu alıcılarının programdan yararlanabileceği süreye yeni sınırlar getirilmesi öngörülüyor. Öte yandan, gaziler ve evsizler için gıda kuponuna erişimin ise genişletilmesi planlanıyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında, salgın döneminde sağlanan ancak harcanmamış yardım paralarının geri alınması amaçlanıyor.

Anlaşmanın isteğe bağlı harcamalara iki yıl boyunca sınır getireceği ancak bu sınırların savunma harcamalarına federal bütçenin geri kalanından farklı şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Anlaşma doğrultusunda borç limitinin artırılmasını öngören yasa tasarısının birkaç gün içinde Kongre'de oylanması bekleniyor.