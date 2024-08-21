ABD borsası yükselişle açıldı
ABD'de politika faizlerinin beklendiği bir ortamda New York borsası, güne yükselişle başladı.
ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artarak 40.881,03 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.603,09 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kazançla 17.840,52 puana çıktı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajların beklendiğini belirterek, Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.