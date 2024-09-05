ABD borsasında gözler istihdam verilerinde: 'Düzeltmeye sebep olabilir'

ABD'de ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdam verileri bugün, tarım dışı istihdam verileri de 6 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılacak. İş gücü piyasasına dair bilgi verecek istihdam verilerinde, Fed'in bu ayki faiz indiriminin boyutuna dair ipuçları aranacak.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın küresel piyasalar genel müdürü ve taktik uzmanı Scott Rubner, verilerin zayıf gelmesi halinde borsanın düzeltmeye doğru gidebileceğini ifade etti.

Eylülül ikinci yarısına dikkat

Rubner, bankanın müşterilerinin eylülün ikinci yarısında hisse fiyatları için olumsuz teknik kurulum için pozisyon aldıklarını, 16 Eylül'de bir riskten kaçış hareketinin başlamasını beklediğini bildirdi.

Rubner yayınladığı yatırımcı notunda, "Cuma günü maaş bordroları zayıf gelirse piyasada bir düzeltme başlayabilir" diye yazdı. Rubner, eylül sonunun S&P 500 için tarihsel olarak yılın en kötü iki haftalık işlem dönemi olduğunu belirtti.

Bu dönemde, trendleri takip eden fonların hisse senedi yatırımı yapmak için çok az alanı bulunuyor. Şirketler de geri alım dönemlerine giriyor.



