ABD bütçesi martta 236 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2024 mali yılının 6'ncı ayında, federal hükümetin bütçe açığı 236 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl martta 378 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, martta geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 38 düştü. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 209,4 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, martta yüzde 6 artarak 332 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 18 azalarak 569 milyar dolara indi.

6 aylık bütçe açığında yüzde 3'lük azalış

Ülkede 2024 mali yılının 6'ncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 1 trilyon 65 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 101 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 6 ayındaki harcamalar, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 3 trilyon 253 milyar dolara, gelirler yüzde 7 artışla 2 trilyon 188 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.