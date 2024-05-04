Bakanlık saat verdi: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauısc Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak Bauısc Yarışı nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.