ABD-Çin arasında yeni kriz patlak verdi: Sarımsak savaşları

Emre ERGÜL

Küresel çip pazarını domine etmek için son 10 yıldır “ekonomik savaş” veren Washington ile Pekin arasında yeni bir kriz patlak verdi. Krizin nedeni, Çin’den ithal edilen sarımsak.

Çin dünyanın en büyük sarımsak tedarikçisi… 2022’de ithal ettikleri sarımsağın hacmi tam 2 milyar kilo sarımsak ithal etti. ABD de Çin’in baş müşterilerinden biri… Geçen yıl Çin’den 90 milyon kilo taze, 70 milyon kilo da kurutulmuş sarımsak satın alan ABD’de Çin sarımsağına karşı bir hareket başladı.

Başını çeken kişi ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott…Ticaret Bakanlığı’na bir şikayet mektubu yazan senatör, Çin sarımsağının ulusal bir güvenlik meselesi olduğunun altını çizip ürünlerin incelenmesi için hükümet soruşturması başlatılmasını talep etti. Scott, mektubunda iki endişesini dile getiriyor. İlki, “Çin sarımsağının sağlıksız ortamlarda yetiştiriliyor” olması…

Mektubunda belgesellerde, yemek bloglarında ve çeşitli platformlarda yayınlanan videolarda gösterilen Çin’de kanalizasyonda sarımsak yetiştirme görüntülerine atıfta bulunan Scott, “Yabancı ülkelerde, özellikle komünist Çin’de yetiştirilen sarımsaklar, kalitesi ve güvenliği açısından halk sağlığı için tehlike oluşturuyor” dedi ve ekledi: "Gıda güvenliği, ulusal güvenliğimize, halk sağlığımıza ve ekonomik refahımıza ciddi tehditler oluşturan varoluşsal bir acil durumdur."

Senatörün ikinci endişesi de “ekonomik.” Çin’i sarımsağı maliyetinin altında fiyatla piyasaya sürmekle suçlayan Scott, belirli ithalatların ABD’nin güvenliği üzerindeki etkisine ilişkin soruşturmalara izin veren yasayı hatırlatarak, Ticaret Bakanlığı’ndan harekete geçilmesini istedi.

Çin sarımsağı, ülkenin önde gelen gazetelerinden USA Today’in de gündemindeydi. ABD’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 60’ının Çin’den karşılandığına dikkat çeken gazete, “Çin sarımsağı, Kaliforniya sarımsak yetiştiricilerini iflasa sürüklüyor” iddiasını gündeme getirdi, yerel üreticilerin desteklenmesi çağrısında bulundu.