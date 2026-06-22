ABD-Çin geriliminde yeni perde: Pekin'den 56 şirkete ticaret kısıtlaması

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Çin, Washington'ın bazı Çinli şirketleri Pentagon'un askeri bağlantılı firmalar listesine eklemesine karşılık olarak, onlarca ABD kuruluşuna yönelik yeni ticaret kısıtlamaları açıkladı.

Pekin yönetiminin aldığı kararlar, ABD ile Çin arasında teknoloji, savunma ve tedarik zincirleri üzerinden süren gerilimin yeni adımı olarak değerlendirildi.

10 Amerikan şirketi ihracat kontrol listesine alındı

Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında nadir toprak madenciliği şirketleri MP Materials Corp ve USA Rare Earth ile drone üreticileri Teal Drones ve Jaia Robotics'in de bulunduğu 10 Amerikan sanayi tedarikçisini ihracat kontrol listesine ekledi.

Kararla birlikte Çin menşeli çift kullanımlı ürünlerin söz konusu şirketlere ihracatı yasaklandı.

Listeye alınan diğer şirketler arasında Kaliforniya merkezli elektronik üreticisi Aveox Inc, Ball Aerospace & Technologies Corp ve askeri ekipman sağlayıcısı Oshkosh Defense de yer aldı.

46 ABD şirketi kamu alımlarından dışlandı

Çin Maliye Bakanlığı da ayrı bir açıklamayla çoğunluğu savunma yüklenicisi olan 46 ABD şirketini kamu alım projelerine katılmaktan men etti.

Söz konusu şirketlerle bağlantılı, yabancı sermayeli ve Çin'de kayıtlı yerel kuruluşların ise bu kararın dışında tutulduğu bildirildi.

Pentagon listesine karşılık geldi

Pekin'in adımı, Pentagon'un bu ayın başında 1260H olarak bilinen listesini güncellemesinin ardından geldi.

ABD Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna destek verdiğini değerlendirdiği çok sayıda Çinli teknoloji şirketini listeye eklemişti. Alibaba Group, Baidu ve otomobil üreticisi BYD de son eklenen şirketler arasında yer almıştı.

1260H listesine dahil edilmek, şirketlere doğrudan ve anında yaptırım uygulanması anlamına gelmiyor. Ancak listede yer alan şirketlerin 30 Haziran'dan itibaren ABD Savunma Bakanlığı'ndan doğrudan sözleşme alması engelleniyor. Dolaylı tedarik kısıtlamalarının ise 2027'de başlaması bekleniyor.

Çinli şirketlerden hukuki adım

Listeye alınan bazı Çinli şirketler, haklarındaki tanımlamalara itiraz ederek listeden çıkarılmak için hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mayıs 2021'de açtığı davayı kazanarak listeden çıkarılmasını sağlamıştı.