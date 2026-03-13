ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yeni turu Fransa'da yapılacak

ABD ile Çin arasında geçen yıl karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmeye yönelik görüşmelerin yeni turunun Fransa'da gerçekleştirileceği bildirildi. Tarafların ekonomi ve ticaret alanındaki istişareleri 14-17 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'in başkanlık ettiği Çin heyeti, söz konusu tarihlerde ABD tarafıyla Fransa'da bir araya gelerek ekonomi ve ticaret konularını ele alacak.

Paris'te kritik temas

ABD Hazine Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent'in 15-16 Mart tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile görüşeceğini duyurmuştu. Çin tarafından yapılan son açıklamayla birlikte söz konusu görüşmelerin gerçekleştirileceği de doğrulanmış oldu.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında Bessent'in şu ifadelerine yer verilmişti:

"Başkan (Donald) Trump ve Devlet Başkanı Şi (Cinping) arasında karşılıklı saygı bağları sayesinde ABD ve Çin arasındaki ticaret ekonomi diyaloğu ileri gidiyor. Başkan Trump'ın rehberliğinde heyetimiz, Amerika'nın çiftçileri, işçileri ve işletmeleri için sonuç almaya devam edecek."

Gerilim geçen yıl tırmanmıştı

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl Washington yönetiminin uyguladığı tarifeler ve teknoloji alanındaki kısıtlamalar ile Çin'in küresel tedarik zincirinde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerine yönelik adımları nedeniyle artan anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti.

Taraflar bu süreçte diplomatik temaslarını sürdürdü. ABD ve Çin heyetleri geçen yıl mayısta İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda Londra'da, temmuzda Stockholm'de, eylülde Madrid'de ve ekimde Kuala Lumpur'da müzakereler gerçekleştirmişti.

Trump'ın Çin ziyareti planlanıyor

İki ülke liderleri de temaslarını sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya gelmişti.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu.