ABD, Çin'e karşı açtığı davalardan vazgeçmiyor

29 Mayıs 2018

Beyaz Saray, Washington ve Pekin'de yapılan müzakerelerde geçici bir çözüme ulaşıldığı ve gerilimin yatışmaya başladığının ifade edilmekte olduğu bir dönemde, ABD'nin Çin'e karşı ticari eylemlerini devam ettireceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, yüzde 25 gümrük tarifesine konu olacak 50 milyar dolar tutarındaki Çin mallarının listesinin 15 Haziran'da yayımlanacağı duyuruldu. Açıklamada ayırca, Çin'e karşı DTÖ'de açılmış davaların sürdürüleceği de vurgulandı.

Buna ek olarak haziran sonunda ABD'nin Çinli bireylerin ve şirketlerin endüstriyel açıdan ciddi teknoloji alımlarıyla ilişkili yatırım sınırlamalarının ve güçlendirilmiş ihracat kontrollerinin duyurulacağı da ifade edildi.