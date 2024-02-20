ABD, çip tesisi kurmak için 1.5 milyar dolar hibe ediyor

Washington Post’un haberine göre, para, yarı iletken devi GlobalFoundries'in, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmeyen gelişmiş çipler üretmek için genel merkezinde kurulacak büyük ölçekli bir üretim tesisi için harcanacak.

Hibe, şirketin iki ayrı üretim tesisinin geliştirilmesi için de kullanılacak. Eski çipler diye tabir edilen geleneksel yarı iletkenler, telefonlardan bilgisayarlara, buzdolaplarından çamaşır makinelerine kadar esasen tüm modern elektroniklerde kullanılıyor.

Daha gelişmiş çiplerin, son teknoloji silah sistemlerine ve yeni nesil yapay zekâ yazılımlarına güç vermesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri onlarca yıl önce bu teknolojiye öncülük etse de Çin'in yeteneklerini hızla artmasına seyirci kalarak her iki çip türünün üretiminde geride kaldı. ABD merkezli fabrikalar 1990 yılında dünyadaki çiplerin yüzde 37'sini üretse de üretimdeki payları yaklaşık yüzde 12'ye geriledi.

GlobalFoundries Genel Müdürü Thomas Caulfield, Washington Post’a yaptığı açıklamada, finansmanın "ABD yarı iletken ekosistemini küresel olarak daha rekabetçi ve dayanıklı hale getirmede önemli bir rol oynayacağını" söyledi: “Sektör bundan sonra dikkatini ABD yapımı çiplere olan talebi artırmaya ve yetenekli ABD yarı iletken iş gücümüzü büyütmeye çevirmeli.” GlobalFoundries’e yapılacak hibe, yasanın bir parçası olarak açıklanan en büyük hibe oldu.

Biden yinetimi, bugüne kadar sadece savaş uçaklarında kullanılan bir çip üreten bir savunma yüklenicisi olan BAE Systems'e 35 milyon dolar ve fabrikalarda bellek çipleri ile "mikrodenetleyiciler" üreten bir şirket olan Microchip Technology'ye 162 milyon dolar hibe edeceğini açıklamıştı. Gazete, GlobalFoundries’e yapılacak hibenin küresel çip savaşını ateşleyeceğinin altını çizdi.