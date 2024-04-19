ABD Dışişleri Bakanı Blinken İran sorularını cevapsız bıraktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları toplantısında basının İran'da yaşanan olaylara ilişkin sorularına defalarca kez yanıt vermeyi reddetti.

ABD'nin "herhangi bir saldırı operasyonuna dahil olmadığını" söyleyen Blinken, odağının gerilimi azaltmak olduğunu beliterek ilgili tüm taraflara itidal çağrısını yineledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Blinken, İran'a yönelik saldırı hakkında ABD'nin önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin de bir şey söylemedi.

İsrail'in "benzeri görülmemiş bir saldırıya" maruz kaldığını belirten Blinken, ABD'nin "İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamaya" çalıştığını paylaştı.

"Gazze halkı ve ateşkes arasında duran tek şey Hamas"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 Dışişleri Bakanları toplantısında bakanların bir yandan İran ve İsrail arasında artan gerilimi ele alırken, "yoğun bir şekilde Gazze'ye de odaklandıklarını" söyledi.

Ateşkes görüşmelerine de değinen Blinken, anlaşmaya Hamas'ın engel olduğunu iddia etti.

Blinken "Gazze halkı ve ateşkes arasında duran tek şey Hamas" dedi ve Hamas'ın İsrail'in "cömert önerilerini" reddettiğini savundu.

Blinken ayrıca, İsrail'in daha fazla yardım, daha çok sayıda geçiş noktası ve daha iyi dağıtım gibi insani yardım taahhütlerini hızla uygulaması çağrısında bulundu.

Blinken "Önemli bir ilerleme gördük ama bunun sürmesi ve Gazze genelinde dağıtım olması gerekiyor" dedi.