ABD ekonomik baskıyı artırdı: İran’ın dış ticareti yüzde 35 geriledi

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD yaptırımları ve deniz ablukasının ülkenin dış ticaretinde yaklaşık yüzde 35’lik düşüşe neden olduğunu açıkladı. İran yönetimi, savaşın altıncı ayında ekonomi üzerindeki baskının giderek arttığını kabul etti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney de hükümete kötüleşen ekonomik koşullara karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Hamaney; enflasyon, işsizlik ve artan fiyatların öncelikli olarak ele alınmasını istedi. Ülkede yıllık enflasyonun geçen ay yüzde 66’ya ulaştığı bildirildi.

Washington’dan ikincil yaptırım uyarısı

İran yönetiminden gelen açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Tahran’a yönelik mali baskı kampanyasını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi. Washington yönetimi, uygulanan yeni ekonomik hamleleri “ekonomik D-Day” olarak nitelendiriyor.

ABD, diğer ülkelere İran’la ticari ilişkilerini azaltmaları yönünde uyarıda bulunurken, aksi durumda ikincil yaptırımların devreye alınabileceği mesajını verdi. Bununla birlikte ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın önde gelen ticaret ortaklarından Çin ve Hindistan’ı doğrudan hedef alan bir karar açıklamadı.

Washington, Tahran’la yürütülen ticari faaliyetler gerekçesiyle Mısır’ın Banque Misr bankasına yaptırım uyguladı. Bankanın Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şubelerinin dolar üzerinden işlem yapmasının engellenmesi de gündeme getirildi. Mısır Merkez Bankası, konuyu ABD’li yetkililerle görüştüğünü duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca İran’ın Bank Melli kuruluşuyla bağlantılı Hong Kong merkezli bir şirket ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

Kısa süreli anlaşmada 90 milyon varil petrol satıldı

Pezeşkiyan, yaptırımlar ve abluka nedeniyle İran’ın hem ithalatında hem de ihracatında yaklaşık yüzde 35’lik gerileme yaşandığını söyledi.

İran’ın haziran ayında Washington ile varılan kısa süreli anlaşma kapsamında çok az petrol satabildiği belirtildi. Tahran’ın petrol ihracatına geçici olarak izin veren anlaşma, Hürmüz Boğazı üzerindeki anlaşmazlıkların çözülememesi nedeniyle kısa sürede bozulmuştu.

Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği düştü

Çatışmanın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler devam ederken Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran’da İranlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açık deniz trafiğine açılması ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temasları “yaratıcı” olarak değerlendirdi.

ABD’li askeri yetkililer boğazdaki İran’a ait deniz mayınlarının temizlendiğini ve geçiş güzergâhının açık olduğunu savundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise gemilerin İran’ın izni olmadan bölgeden geçemeyeceğini ileri sürdü.

Öncü deniz taşımacılığı verilerine göre Hürmüz Boğazı’ndan perşembe günü yalnızca yedi emtia gemisi geçti. Çarşamba günü 17 geminin kullandığı boğazdaki 10 günlük günlük ortalama ise 15 seviyesinde bulunuyor.