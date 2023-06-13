ABD enflasyonu açıklandı: 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de enflasyon yavaşlayarak Fed'in bu ay faiz artışında frene basacağı beklentisini destekledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 4,9'dan yüzde 4'e gerileyerek Mart 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0.4, yıllık enflasyon ise yüzde 4.9 olarak açıklanmıştı.

Çekirdek enflasyon da bu dönemde yıllık bazda geriledi.

Fed'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon tahminlere paralel aylık yüzde 0,4 arttı, böylece artış 3. ayda da devam etti. Yıllık bazda ise yüzde 5,5'ten yüzde 5,3'e geriledi. Beklenti yüzde 5,2'ydi.