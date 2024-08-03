ABD Gizli Servisi 'başarısızlığını' kabul etti

Ronald Rowe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıyla ilgili, "Bu bir görev başarısızlığıydı. Teşkilatımızın tek sorumluluğu, korumakla yükümlü olduklarımızın tehlikeye atılmamasını sağlamaktır" diye konuştu.

Direktör Vekili sözlerine, "Butler'da bunu başaramadık ve bu başarısızlığın bir daha olmamasını sağlamak için çalışıyorum. Gizli Servis'in tüm kaynaklarının korumamız altındakileri savunmak için kullanılmasını sağlamaya odaklandım ve bunun olmasını sağlamak için değişiklikler uyguladım ve uygulamaya devam edeceğim" diyerek devam etti.

Senato Yargı, İç Güvenlik ve Hükümet İşleri komitelerinin ortak duruşmasında 30 Temmuz'da ifade veren Rowe, denetim soruşturmalarında işbirliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.