ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Enflasyonda olumlu işaretler var



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki bir halk sağlığını ziyareti sırasında gazetecilere demeç verdi.

Dünya çapında düşen enerji fiyatlarının ve hafifleyen tedarik zinciri sorunlarının enflasyonda kaydedilen ilerlemeye bir işaret olduğunu belirten Yellen, bu “olumlu işaretlerin” kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Nakliye maliyetlerinde düşüş gördüklerini dile getiren Yellen, "ABD'de güçlü bir işgücü piyasası ve enflasyonda ilerleme görmeye devam ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Yellen ayrıca, mal fiyatlarının 2022'nin sonlarında düştüğünü ve yılın ikinci yarısında fiyat baskılarına özellikle güçlü katkı yapan konut enflasyonunun 2023 ortasına kadar düşmesini beklediğini söyledi.

Aralık ayına kadar yıl içinde yüzde 6,5'e düşen tüketici fiyat endeksindeki düşüşler de dahil olmak üzere, çeşitli enflasyon ölçütleri son haftalarda ABD ekonomisine ilişkin cesaret verici sinyaller verdi.