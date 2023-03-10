ABD Hazine Bakanı Yellen: Bankaları yakından izliyoruz

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Kongre'ye sunduğu 2024 mali yılı bütçe teklifine ilişkin Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

Söz konusu oturumda üyelerin sorularını yanıtlayan Yellen, tahvil piyasasındaki baskının ve SVB Financial Group'a ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine, "Bazı bankaları ilgilendiren son gelişmeler var, dikkatle izliyorum. Bankalar finansal kayıplar yaşadığında bu bir endişe konusu olmalıdır." yanıtını verdi.

Bankanın hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti

ABD Merkez Bankası'nı politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamalar sonrası bazı bankaların tahvil pozisyonlarında oluşan zararları realize etmek zorunda kalması, ABD'nin bankacılık sektöründe endişeleri artırmıştı.

ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Piyasada kayıpların sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı

Silikon Vadisi Bankası olarak bilinen SVB Financial Group'un, bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, SVB Financial Group'un çalışanlarına bir mesaj göndererek, şirketin bir sonraki adımını belirlemek için bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini bildirdiği ve şube çalışanları hariç tüm çalışanların bir sonraki duyuruya kadar evden çalışmalarının istendiği aktarılmıştı.

Ayrıca, düzenleyici kuruluşların SVB Financial Group'un Kaliforniya ofisinde incelemelerde bulunduğu kaydedilmişti.