ABD ile İran arasında temas: Şartlar masaya geldi

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ABD ile İran arasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında temas gerçekleştirildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin Katar'ın arabuluculuğunda yapıldığı açıklanırken, Washington görüşmelerin "yapıcı ve umut verici sonuçlar" doğurmasını beklediğini bildirdi. İran ise ABD'ye savaşın sona ermesi, deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması gibi taleplerini iletti.

Witkoff: Arabulucular çalışmalarına devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ile birlikte BM Genel Kurulu kapsamında İran heyetiyle gerçekleştirilen temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmelerin doğrudan yapılmadığını ve arabulucular üzerinden yürütüldüğünü belirten Witkoff, "Arabulucular gün boyunca iki taraf arasında mekik dokuyarak yapıcı ve umut verici sonuçlar doğurmasını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladılar. Arabulucular çalışmalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran: Temaslar Katar aracılığıyla gerçekleşti

İran tarafından da ABD ile yürütülen temaslara ilişkin açıklama geldi. İran kamu yayıncısı IRNA’ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerde Katar'ın arabuluculuk yaptığını bildirdi.

Bekayi, İran'ın taleplerinin ABD tarafına aktarıldığını belirterek, "Bu etkileşim, tüm cephelerde savaşın sona ermesi, ABD'nin saldırgan eylemlerinin, deniz ablukasının ve ekonomik savaşının durdurulması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması dahil şartlarımızın iletilmesi amacıyla sağlandı" dedi.

Hürmüz Boğazı ve diplomasi şartları gündemde

İran'ın söz konusu konulardaki tutumunun daha önce de dile getirildiğine dikkati çeken Bekayi, "Bu zaten yeni bir konu değildi. Geçtiğimiz hafta içinde İran’ın Hürmüz Boğazı, bölge güvenliği ve diplomasi şartları ile ilgili tutum ve görüşleri dile getirilmişti. Şimdi ise İran heyetinin New York'taki varlığı fırsat bilinerek, bu hususların Amerikan tarafına bir kez daha açık bir şekilde aktarılması sağlandı" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki temasların doğrudan gerçekleştirilmediği, taraflar arasındaki mesajların arabulucular vasıtasıyla iletildiği belirtildi. Witkoff'un açıklamasına göre arabulucuların taraflarla yürüttüğü çalışmalar sürecek.