ABD ile İran arasındaki İsviçre görüşmesi iptal edildi
ABD ile İran arasında İsviçre'nin Burgenstock bölgesinde cuma günü yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı kararı doğrularken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İranlı yetkililerle gerçekleştirmesi beklenen temas için planlanan seyahatini de iptal ettiği açıklandı.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'nin Burgenstock bölgesindeki dağ tatil merkezinde yapılması öngörülen görüşmelerin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
Söz konusu açıklama, Beyaz Saray Sözcüsü'nün gece saatlerinde yaptığı bilgilendirmenin ardından geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, savaşın sona erdirilmesine yönelik Tahran ile Washington arasında sağlanan mutabakatın hayata geçirilmesi için İranlı yetkililerle cuma günü İsviçre'de yapmayı planladığı görüşmeye katılmayacağını duyurdu.
Sözcü, Vance'in bu kapsamda gerçekleştirmesi planlanan İsviçre ziyaretinin de iptal edildiğini bildirdi.