ABD ile Rusya arasında Suriye gerilimi

05 Şubat 2018

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına son verme çabalarını engellemekle suçladı.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de kimyasal silah kullanımının görüşüldüğü oturumda, geçtiğimiz pazar günü yine kimyasal silah kullanıldığına ilişkin haberler geldiğini ve klorin gazından etkilenen kurbanların hastanelere akın ettiğini söyledi.

Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini belirten Haley, ''Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımının son bulmasına ilişkin çabalarımızda bizi sil baştan en başa döndürmesi tam bir trajedi.'' dedi.

Rusya'yı, Suriye'deki klorin gazı kullanıldığı belirtilen kimyasal silah saldırısını kınayan BM Güvenlik Konseyi açıklamasının kabul edilmesini geciktirmekle suçlayan Haley, Doğu Guta'da klorin gazı kullanımından etkilenen onlarca mağdur ve yeterli derecede kanıt olduğunu, rejimin dün de dahil son haftalarda birçok kez klorin gazı kullandığına dair haberler aldıklarını söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de her türlü kimyasal silah kullanımını kınadıklarını ve BMGK'da bu yönde bir açıklamanın kabul edilmesine hazır olduklarını ancak soruşturma yapılmadan doğrudan rejimi suçlayan bir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Nebenzia, Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarını soruşturacak tarafsız, güvenilir ve profesyonel bir mekanizma istediklerini ifade etti.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Suriye'de defalarca kimyasal silah kullanıldığına dikkati çekerek, ''Bu barbarca eylemlerin sorumluları kim olursa olsun cezalandırılmalı ve sorumlular bulunmalı. Uluslararası toplumun sorumluların hesap vermesi konusundaki eylemlerinin engellenmesi kabul edilemez.'' dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen ise Suriye rejiminin kimyasal silah kullanarak sadece kendi halkına değil uluslararası topluma da saldırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA