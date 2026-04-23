ABD, İran bağlantılı bir petrol tankerine el koydu

ABD ordusu, Hint Okyanusu açıklarında seyreden ve yaptırım listesinde yer aldığı belirtilen bir petrol tankerine müdahale ettiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sorumluluk sahasında bulunan, İran’dan petrol taşıdığı öne sürülen bayraksız "M/T Majestic X" isimli gemiye yönelik müdahale anlarına yer verildi.

"Yasa dışı ağlara karşı denetimler sürecek"

Paylaşımda, "yasa dışı ağları" çökertmek ve İran’a finansal destek sağladığı belirtilen gemilerin faaliyetlerini engellemek amacıyla küresel deniz denetimlerinin sürdürüleceği belirtildi. Uluslararası suların "yaptırım uygulanan aktörler tarafından kalkan" olarak kullanılamayacağı ifade edilirken, deniz alanındaki hareketliliğin yakından izlenmeye devam edileceği vurgulandı.

Denizlerde denetim mesajı

Açıklamada ayrıca, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen gemilerin hareket alanının sınırlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.