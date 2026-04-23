Çin'den 11 bin adada altyapı ve askeri güç artırımı

Çin yönetimi, denizlerdeki stratejik varlığını genişletmek amacıyla dikkat çeken bir adım attı. Pekin, sahip olduğunu iddia ettiği 11 binden fazla adada altyapı yatırımlarını artırarak askeri ve ekonomik kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Deniz gücü stratejisi hızlanıyor

Çin basınına göre adalar, ülkenin “stratejik sınır hattı” olarak görülüyor. Bu bölgelerin geliştirilmesiyle derin deniz kaynaklarına erişimin artırılması ve küresel rekabette avantaj sağlanması amaçlanıyor.

Yapay adalar ve askeri varlık büyüyor

Pekin, Güney Çin Denizi’nde uzun süredir yapay adalar, pistler ve askeri tesisler inşa ediyor. Yeni planla birlikte bu bölgelerdeki altyapının daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Scarborough Sığlığı gibi tartışmalı alanlarda atılan adımlar, Filipinler ve diğer bölge ülkeleriyle tansiyonu yükseltiyor. ABD ve müttefiklerinin bölgede başlattığı askeri tatbikatlar da dikkat çekiyor.

Küresel ticaret hattı risk altında

Yılda 3 trilyon dolardan fazla ticaretin geçtiği Güney Çin Denizi, büyük güçlerin rekabet alanına dönüşmüş durumda. Uzmanlara göre Çin’in hamlesi, bölgede yeni bir güç dengesi arayışını hızlandırabilir.