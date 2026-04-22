ABD’den kritik uyarı: İran’ı hemen terk edin
İran hava sahasının kısmen açılması sonrası ABD, vatandaşlarına ülkeyi hızla terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’daki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir uyarı yayımlayarak, ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarına acil çıkış çağrısı yaptı.
Hava sahası açıldı, tahliye çağrısı geldi
Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 Nisan itibarıyla İran hava sahasının kısmen açıldığı belirtilerek, vatandaşların mevcut uçuş imkanlarını değerlendirmesi istendi.
Alternatif güzergâhlar açıklandı
ABD’lilerin kara yoluyla Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’a geçebileceği ifade edilirken, Afganistan, Irak ve Pakistan sınırlarından uzak durmaları gerektiği vurgulandı.