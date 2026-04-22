ABD-Çin hattında yeni kriz: İran'a 'şüpheli gemi' iddiası
ABD ile Çin arasında İran bağlantılı yeni bir gerilim iddiası gündeme geldi. Donald Trump, Çin'den İran'a askeri içerikli sevkiyat yapıldığına dair şüpheleri dile getirerek bir gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı iddiaları "spekülasyon" olarak nitelendirerek reddetti. Çin tarafı ihracatın sıkı denetim altında olduğunu vurgularken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
ABD ile Çin arasında İran bağlantılı yeni bir gerilim iddiası gündeme geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den İran'a askeri içerikli sevkiyat yapıldığına yönelik imalarda bulundu.
"Şüpheli sevkiyat" iddiası
Trump, CNBC'ye verdiği röportajda ABD'nin Çin'den gelen bir gemiyi durdurduğunu belirterek, gemide İran'a gönderildiği düşünülen bazı materyaller bulunduğunu ifade etti.
Trump, "Dün bir gemiyi yakaladık, üzerinde bazı şeyler vardı ve pek hoş değildi. Belki de Çin'den bir hediyeydi, emin değilim. Başkan Şi ile bir anlaşmam olduğunu sanıyordum ama sorun değil. Savaş böyle bir şey, değil mi?" dedi.
Çin'den yanıt: "Spekülasyon"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin ele geçirdiğini açıkladığı geminin yabancı bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, "Çin her türlü yanlış ilişkilendirmeyi ve spekülasyonu reddeder" açıklamasını yaptı.
ABD'deki Çin Büyükelçiliği de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Çin'in askeri ürün ihracatını "dikkatli ve sorumlu şekilde" yürüttüğünü ve çift kullanımlı ürünlerin sıkı denetim altında tutulduğunu bildirdi.
Beyaz Saray ise konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.