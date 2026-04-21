Leyen: "AB'yi Rusya, Türkiye ve Çin etkisine bırakmayacağız”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hamburg’da düzenlenen Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişleme politikasının yalnızca siyasi değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

“Avrupa kıtası tamamlanmalı”

Von der Leyen, Avrupa’nın jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Avrupa kıtasını tamamlamalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin” dedi. AB’nin daha büyük düşünmesi gerektiğini ifade eden von der Leyen, genişlemenin bölgesel istikrar açısından kritik rol oynadığını söyledi.

Eski model sona erdi

Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir sistemle ilerlediğini hatırlatan von der Leyen, bu dönemin artık geride kaldığını belirtti. Yeni dönemde Avrupa’nın kendi ekonomik ve güvenlik kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Karar alma süreçleri değişebilir

AB içindeki karar alma mekanizmalarına da değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği sisteminin yavaşlatıcı etkisine dikkat çekti. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde çoğunluk oylamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

Enerji ve dijital güvenlik vurgusu

Enerji politikalarında çeşitliliğin önemine işaret eden von der Leyen, nükleer enerjiden vazgeçmenin hata olduğunu söyledi. Ayrıca dijital dünyada çocukların korunması için ortak Avrupa yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu belirterek sosyal medya platformlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler çağrısında bulundu.