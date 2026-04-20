Trump’tan İran’a açık kapı: Çözüm bulunursa liderlerle görüşebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilim sürerken müzakere ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. New York Post gazetesine konuşan Trump, “Çözüm bulunması halinde İranlı liderlerle görüşürüm” ifadelerini kullandı.

Pakistan’da kritik temas ihtimali

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan askeri gerilim ve karşılıklı müdahalelere rağmen, tarafların Pakistan’ın başkenti Islamabad’da bir araya gelebileceği belirtiliyor. Trump, ABD heyetinin kısa süre içinde bölgeye ulaşacağını duyurdu.

"Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok"

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyetin İran ile görüşmeler için Pakistan’a gideceğini açıkladı. Sürecin ilerlemesi halinde bizzat devreye girebileceğini belirten Trump, “Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok” dedi.

Gerilim gölgesinde müzakere sinyali

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki müdahaleleri ve İran’ın karşı hamleleriyle tansiyon yükselirken, Trump’ın “görüşebilirim” mesajı diplomasi ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Tarafların İslamabad’da bir araya gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.