Demografik kırılma alarm veriyor: Avrupa’da nüfus hızla eriyor

Avrupa’da nüfus krizi derinleşiyor. Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği’nde nüfusun 2025-2100 döneminde yüzde 11,7 azalarak 452 milyondan 399 milyona düşmesi bekleniyor. Kıta genelinde 53 milyonluk bir nüfus azalışı bekleniyor.

Doğu Avrupa’da sert düşüş alarmı

Projeksiyonlara göre en büyük nüfus kaybı Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanacak. Letonya, Litvanya, Polonya ve Yunanistan’da nüfusun yüzde 30’dan fazla azalması bekleniyor. Uzmanlar bu durumu “her üç kişiden birinin kaybı” olarak tanımlıyor. İtalya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde de kayıpların yüzde 20’nin üzerinde olması öngörülüyor.

Göç alan ülkeler büyüyecek

Tablonun diğer tarafında ise göç alan ülkeler dikkat çekiyor. Lüksemburg, Malta ve İzlanda nüfusunu yüzde 25’in üzerinde artırması beklenen ülkeler arasında yer alıyor. İsviçre, İrlanda ve İsveç gibi ülkelerde de büyüme öngörülüyor.

Uzmanlara göre Avrupa’daki nüfus değişiminin temel belirleyicisi göç. Düşük doğurganlık oranlarının kıta genelinde ortak bir sorun olduğu belirtilirken, göç alan ülkelerin nüfuslarını koruyabildiği ya da artırabildiği vurgulanıyor.

Büyük ekonomilerde tablo farklı

Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasında yalnızca İspanya’nın nüfusu artacak. Almanya ve özellikle İtalya’da sert düşüşler beklenirken, Fransa’da sınırlı gerileme öngörülüyor. Bu süreçte İspanya’nın, İtalya’yı geçerek Avrupa’nın en kalabalık üçüncü ülkesi olması bekleniyor.

Avrupa hızla yaşlanıyor

Projeksiyonlar, Avrupa’nın sadece küçülmekle kalmayıp hızla yaşlandığını da ortaya koyuyor. 2100 yılında 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusun üçte birine ulaşması beklenirken, 85 yaş üzerindekilerin oranı üç kattan fazla artacak.