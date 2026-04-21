AP Türkiye Raportörü Amor'dan von der Leyen'e tepki

Amor, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Von der Leyen, Türkiye’yi Rusya ve Çin ile birlikte Avrupa üzerinde etkide bulunan aktörler arasında göstermesine atıfta bulunan Amor, "Bu yaklaşım, güvenlik ve savunma alanlarında daha güçlü işbirliğine yönelik tekrarlanan mesajlarla tamamen tutarsızdır ve jeopolitik açıdan hatalı bir analizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.” açıklamasında bulunmuştu.