Son dakika! Trump: Ateşkesi uzatıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimi içinde ciddi bir bölünme olduğunu savunarak, Pakistan Mareşali Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi doğrultusunda İran’a yönelik saldırı planını askıya aldıklarını duyurdu. Trump, görüşmelerin sonuçlanmasına kadar ateşkesin uzatıldığını bildirdi.

Trump, yaptığı açıklamada İran hükümetinin “ciddi şekilde bölünmüş” olduğunu öne sürerek, bu durumun beklenen bir gelişme olduğunu ifade etti. Pakistanlı yetkililerin talebi üzerine İran liderleri ve temsilcilerinin birleşik bir teklif sunmasına kadar İran’a yönelik saldırının bekletilmesinin istendiğini belirten Trump, bu doğrultuda harekete geçtiklerini kaydetti.

ABD Başkanı, ordusuna ablukayı sürdürme ve diğer tüm konularda hazır olma talimatı verdiğini belirterek, “Teklifleri sunulana ve görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatıyorum” dedi.