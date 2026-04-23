Trump'tan ABD donanmasına Hürmüz talimatı: Tereddütsüz vurun!

ABD ve İran arasında ateşkes uzasa da belirsizlik ve Hürmüz gerilimi büyüyor. ABD, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alırken İran'ın ablukaya cevabı ise kısmi olarak açtığı boğazı yeniden trafiğe kapatmak olmuştu.

Küresel piyasalarda Hürmüz'deki tıkanma nedeniyle arz krizi büyürken, ABD ordusu boğaza döşenen mayınların temizliği için harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise ABD Donanması'na bölgede mayın döşerken tespit edilen her türlü bot veya geminin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

ABD mayın tarama gemilerinin şu anda "normal kapasitenin üç katı" bir tempoyla çalıştığını belirten Trump, temizliğin altı ay süreceği iddialarını ise yalanladı. Su yolunun en kısa sürede güvenli hale getirilmesi için tüm teknolojik imkanların seferber edildiğini bildirdi.

ABD donanması mayınları bulamıyor iddiası

The Washington Post’un isimsiz yetkililere dayandırdığı iddialara göre mayın temizleme operasyonunun yaklaşık 6 ay sürebileceği ve savaş bitmeden başlatılmasının düşük ihtimal olduğu belirtilmişti. Pentagon'un ise kongre üyelerini, İran’ın bölgeye 20’den fazla mayın yerleştirmiş olabileceği ve bazı mayınların GPS ile uzaktan yüzdürülmesi nedeniyle tespit edilemediği konusunda bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

Ablukaya rağmen 34 tanker Körfez’e giriş yaptı

Öte yandan ABD’nin ablukasına rağmen İran bağlantılı tankerlerin boğazdan geçiş yapmayı sürdürdüğü öne sürüldü. Financial Times’ın Vortexa verilerine dayandırdığı habere göre abluka sonrası en az 34 tanker Körfez’e giriş veya çıkış yaptı; bunların 19’u bölgeden ayrılırken 15’i Umman Denizi üzerinden İran’a ulaştı. Körfez’den çıkan tankerlerin en az 6’sının yaklaşık 10,7 milyon varil İran ham petrolü taşıdığı belirtildi. Ayrıca Dorena adlı tankerin Malezya açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle petrolün kaynağını gizlediği ve son olarak Hindistan açıklarında sinyal verdiği aktarıldı.