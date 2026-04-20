ABD-İran hattında yeni gerilim! Tahran'dan misilleme iddiası

ABD ile İran arasında tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı.

İran basını, ABD'nin İran bayraklı bir kargo gemisine müdahalesinin ardından Tahran yönetiminin karşılık verdiğini duyurdu.

"İranlı mürettebat, dinlemeyi reddetti"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait Touska isimli kargo gemisinin ablukayı aşmaya çalıştığını belirterek ABD donanmasının gemiye ateş açtığını açıkladı. Trump, müdahaleye ilişkin, "İranlı mürettebat, dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde" ifadelerini kullandı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan haberde, ABD'nin söz konusu müdahalesinin ardından İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ileri sürüldü.