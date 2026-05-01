ABD-İran savaşında tartışmalı bilanço! Maliyet açıklananın iki katı mı?

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının maliyetine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Amerikan yayın kuruluşu CBS tarafından yayımlanan haberde, operasyonun gerçek maliyetinin resmi açıklamaların oldukça üzerinde olabileceği öne sürüldü.

Haberde, konuya yakın bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin kamuoyuna açıkladığı 25 milyar dolarlık maliyetin gerçeği tam olarak yansıtmadığı belirtildi.

Yetkili, Pentagon'un bu hafta Kongre'de verdiği ifadelerde operasyon maliyetini yaklaşık 25 milyar dolar olarak açıkladığını, ancak toplam harcamanın bunun neredeyse iki katına ulaştığını ileri sürdü.

"Askeri ekipmanların maliyetleri dahil değil"

İddiaya göre, resmi rakamlara hasar gören ya da kaybedilen askeri ekipmanların maliyetleri dahil edilmedi. Bu kalemlerin de eklenmesiyle toplam maliyetin yaklaşık 50 milyar dolar seviyesine çıktığı ifade edildi.