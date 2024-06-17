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ABD, Kanada, Japonya ve Filipinler'den ortak deniz tatbikatı

ABD, Kanada, Japonya ve Filipinler, Manila'nın münhasır ekonomik bölgesinde 2 günlük ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

AA
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ABD Pasifik Filosu'ndan yapılan açıklamada, ABD Donanması, Kanada Kraliyet Donanması, Japonya Deniz Kuvvetleri ve Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde 16-17 Haziran'da ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, '4 ülkenin bölgesel güvenlik ve istikrarını güçlendirme konusundaki kararlılığının teyidi' olarak nitelendirilen tatbikatın uluslararası hukuk ve deniz güvenliği çerçevesinde yapıldığı aktarıldı. ABD'nin Hint-Pasifik'teki müttefikleriyle düzenli olarak faaliyetler yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, bu tarz işbirliklerin süreceği vurgulandı.