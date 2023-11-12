ABD, Netanyahu'dan Gazze sözlerine açıklık getirmesini istemiş

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuya dair bir haber yayımlandı.

Habere göre Washington yönetimi, Netanyahudan "Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünü tamamen ellerinde tutacakları" yönündeki sözleri nedeniyle açıklama talep etti.

İsrailli yetkililerle bu konuyla ilgili iletişim kurulduğu aktarılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta nihai hedefi açıklamıştı. O da Hamas'ı bitirmek. Sonrasında da Filistin yönetimi, Batı Şeria'yla birlikte Gazze Şeridi'ni de yönetecek. Bu nedenle Beyaz Saray, Netanyahu'nun açıklamalarını anlamak istiyor."

Blinken daha önceki açıklamalarında "İsrail'in Gazze Şeridi'ni yeniden işgal etmeyeceğini" söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze Şeridi üzerindeki güvenlik kontrolünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğim." demişti.