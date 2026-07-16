ABD ordusu İran'a yönelik yeni saldırı başlattı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

CENTCOM güçlerinin TSİ 21.00’de İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, "İran askeri kapasitesinin daha da zayıflatılmasının hedeflendiği" ifade edildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırıların art arda beşinci gecesinde de devam ettiği kaydedildi.

Önceki saldırılara dair yapılan açıklamalarda, bu saldırılarda İran güçlerine ağır kayıplar verdirileceği ve İran’ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin zayıflatılacağı öne sürülmüştü.

İran basını: Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Ahvaz kenti ile Hürmüz Boğazı'ndaki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Ahvaz, Bender Abbas ve Keşm Adası'nda patlamalar meydana geldi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.