ABD ordusuna İran savaşında ağır fatura: F-35 de Reaper da var

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İran ile yaşanan savaşın ABD ordusunun hava gücüne maliyetinin milyarlarca dolara ulaştığı öne sürüldü. Kongre Araştırma Servisi'nin (CRS) raporuna dayandırılan bilgilere göre, çatışmaların başlamasından bu yana ABD ordusuna ait en az 81 uçak, helikopter ve insansız hava aracı kaybedildi veya hasar gördü.

New York Post'un aktardığı rapora göre, söz konusu hava araçlarının toplam değerinin 3,3 milyar dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Kayıplar arasında ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarının yanı sıra gözetleme, yakıt ikmal ve insansız hava araçları da bulunuyor.

F-15 filosu da kayıp verdi

Raporda, 12 F-15E Strike Eagle savaş uçağının imha edildiği veya hasar gördüğü belirtildi. Bunlardan üçünün 2 Mart'ta Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldüğü, bir diğer F-15'in ise sonraki ay İran üzerinde kaybedildiği kaydedildi.

Sekiz F-15E'nin de İran'ın 9-10 Eylül tarihlerinde Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne yönelik saldırılarında hafif hasar gördüğü aktarıldı. Hasar gören uçakların daha sonra yeniden hizmete alındığı belirtildi.

45 Reaper kaybedildi

ABD'nin en ağır kayıp yaşadığı platformlardan biri ise MQ-9 Reaper insansız hava araçları oldu. Rapora göre, her birinin değerinin yaklaşık 30 ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen en az 45 MQ-9 Reaper kaybedildi.

Gözetleme faaliyetlerinin yanı sıra füze saldırılarında da kullanılabilen Reaper'ların sayısının kayıpların ardından 135'e kadar gerilediği belirtildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin normal şartlarda konuşlandırılabilir durumda en az 189 Reaper bulundurması gerektiği ifade edildi.

F-35A da hasar gördü

Raporda, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35A Lightning II'nin de İran ateşi sonucu hasar gördüğü bilgisine yer verildi.

Değeri 92 milyon doların üzerinde olan beşinci nesil savaş uçağının 19 Mart'ta İran ateşine maruz kaldığı belirtildi.

ABD'nin dikkat çeken bir başka kaybı ise E-3 Sentry gözetleme uçağı oldu. Boeing 707 temel alınarak geliştirilen ve değeri yaklaşık 270 milyon dolar olan bir E-3 Sentry'nin kaybedildiği aktarıldı.

A-10'dan Apache'ye uzun kayıp listesi

Raporda nisan ayında bir A-10 Thunderbolt II kara saldırı uçağının kaybedildiği, başka bir A-10'un ise eylül ayında Ürdün'e düzenlenen saldırıda hasar gördüğü belirtildi.

Kayıp veya hasar gören hava araçları arasında 12 F-15E Strike Eagle, bir F-35A Lightning II, iki A-10, yedi KC-135 Stratotanker, bir E-3 Sentry, iki MC-130J Commando II, bir HH-60W Jolly Green II, bir MQ-4C Triton, üç MQ-1, bir AH-64 Apache, dört AH-6 Little Bird ve bir MH-60 Sea Hawk'ın bulunduğu kaydedildi.

Rapora göre ABD ordusunun İran savaşı sırasında kaybettiği veya hasar gören hava araçlarının toplam maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor.