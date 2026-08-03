ABD ordusundan dikkat çeken İran e-postası: 'Yeni fikirlere ihtiyacımız var'

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'a yönelik izlenebilecek yeni yöntemler konusunda çok sayıda askeri analistten görüş istediği öne sürüldü.

CNN International'ın haberine göre, CENTCOM bünyesinde görev yapan üst düzey bir subay, askeri analistlere e-posta göndererek İran konusunda uygulanabilecek farklı yaklaşımlara ilişkin öneri talep etti.

E-postanın başlığı: "Yeni fikirlere ihtiyacımız var"

Haberde, mesajın "Yeni fikirlere ihtiyacımız var" başlığıyla gönderildiği belirtildi. E-postada, "İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CNN International'a konuşan bir kaynak, üst düzey bir ABD askeri yetkilisinin geçen hafta "İran'la başa çıkmanın" yeni yollarına yönelik fikir istediğini öne sürdü.

Bir başka kaynak ise CENTCOM'un tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve mevcut stratejinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kabul ettiğini aktardı.

CENTCOM'dan "yenilikçi düşünme" açıklaması

CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, CNN'e yaptığı açıklamada kurumun farklı görüşlere başvurmasının geçmişte de uygulanan bir yöntem olduğunu belirtti.

Hawkins, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi düşünme ve çalışma konusunda uzun bir geçmişi var. Özellikle Amiral Brad Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans seviyelerine ulaşmak için rütbesi ne olursa olsun büyük ekibimizin üyelerine ulaşıyor" ifadelerini kullandı.