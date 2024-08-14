ABD, Orta Doğu'da 'tansiyonu düşürmeyi' hedefliyor

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Thomas Greenfield, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Orta Doğu'da "Daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma kaçınılmaz değil" diyen Greenfield, "ABD'nin genel hedefi bölgedeki tansiyonu düşürmek, gelecekteki saldırıları caydırmak ve bunlara karşı savunma yapmak ve bölgesel çatışmayı önlemek olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de sivil kayıplardan endişe duyuyoruz"

Greenfield, "İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çaresiz ve yerinden edilmiş insanların barındığı bir okul ve caminin de bulunduğu yerleşkeyi vurması ve çok sayıda sivilin ölmesinden derin endişe duyduğunu" dile getirdi.

İsrail'in sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Greenfield, "Bu korkunç olayda ve bu saldırıda hayatını kaybeden her sivilin yasını tutuyoruz" dedi.

Greenfield, Gazze'de ateşkes ve esir takasının yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kaybedecek daha fazla zaman ya da daha fazla gecikme için herhangi bir tarafın bahanesi yoktur. Rehineleri serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.