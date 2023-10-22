ABD, 'Ortadoğu cephesi'ni güçlendirecek

Austin, konuya ilişkin açıklamasında, İran ve vekil güçlerin Ortadoğu'daki faaliyetlerinin arttığı, bu nedenle bölgedeki ABD güçlerinin kuvvetlendirilmesi için ek destek sağlanacağını bildirdi.

Bakan, söz konusu desteğin 'bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendireceğini, bölgedeki ABD kuvvetlerinin güvenliğini arttıracağını ve İsrail'in savunmasına yardımcı olacağı' belirtti.

Austin, ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower grubunun halihazırda Doğu Akdeniz'de bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubuna ilave güç olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Batarya gönderilecek

Austin, ayrıca, ABD birliklerinin güvenliği için bölgede ek güçlerin konuşlandırılacağını ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi bataryası gönderileceğini de kaydetti.

ABD donanması, geçen günlerde Yemen'den ateşlenen ve İsrail'e doğru seyreden füzelerin havada imha ettiğini açıklamıştı. ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine ise peş peşe İHA'lı saldırılar düzenlenmişti.