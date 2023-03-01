ABD raporu: Covid virüsü Çin laboratuvarından sızdı

Emre ERGÜL

Aralık 2019’da ortaya çıkıp, iki yıl dünyayı esir alan Covid-19 virüsünün aslında Çin’in bir biyolojik silahı olduğu yönündeki iddialar yeniden hortladı… Ancak bu kez iddianın arkasındaki isim çok ciddi: ABD Enerji Bakanlığı… Bakanlığın “Covid-19 virüsü, büyük ihtimal Çin’deki bir laboratuvardan sızdı” değerlendirmesi pazar günkü The Wall Street Journal gazetesinde yer aldı… Ve ortalık karıştı.

Komisyon toplandı

Beyaz Saray yetkilileri, pazartesi günü bakanlık raporunu önemsiz göstermek için ellerinden geleni yaparken, rapor dün geceki ABD Temsilciler Meclisi Koronavirüs Pandemisi Altkomisyonu toplantısına damga vurdu. Çin’i pandeminin ilk gününden beri eleştiren Cumhuriyetçiler, ABD Dışişleri Bakanlığı ile FBI’ın da benzer raporlar yayınladıklarını hatırlatıp, “Virüs, Çin ürünü” iddialarını yineledi.

En sert tepki Florida Senatörü Rick Scott’tan geldi: “Son iki yılı gerçekleri Komünist Çin için sansürlemek ve kapatmakla geçirdik. Çin şeytandır. Milyonları öldürdüler ve Çin lideri Şi, ABD’yi imha etmek için her şeyi yapacak. Artık bu şeytani rejim sorumlu tutulmalı.”

"Çok güvenli değil"

The Hill’e konuşan ABD istihbarat yetkilileri ise Enerji Bakanlığı’nın raporu için temkinli konuştu: “Rapor çok güvenli değil.” Pandemi döneminde Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü’nün başında olan Anthony Fauci de The Boston Globe’a verdiği röportajda “Virüsün doğal olarak yayıldığına dair daha çok kanıt var ancak yine de hiçbir iddiayı görmezden gelmeyelim” dedi.

Koronavirüsü aşılarla durdurmayı hedefleyen bilim dünyası, yeni bir yöntemin üzerinde çalışıyor. Gürcistan’daki araştırmacılar tarafından yapılan bir sprey, güçlendirici olarak alan kişilerde Covid enfeksiyonu riskini üç ay boyunca yüzde 86 oranında azalttı; bu da mRNA güçlendiricilerinin sağladığı korumanın neredeyse iki katı.