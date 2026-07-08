ABD Savunma Bakanı'nın F-35 gündemli İsrail ziyareti iptal edildi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Ankara temaslarının ardından İsrail'e yapması beklenen ziyareti iptal ettiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Hegseth'in, yarın İsrail'e gitmesi planlanıyordu.

İptal gerekçesi açıklanmadı

Hegseth'in İsrail ziyaretinin neden iptal edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ziyaretin iptal gerekçesine dair basına da herhangi bir bilgi yansımadı.

Gündemde F-35 ve İran başlıkları vardı

ABD basınında yer alan haberlerde, Hegseth'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtilmişti.

Görüşmede İran dosyasının yanı sıra Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikinin de ele alınmasının planlandığı ifade edilmişti.