ABD-Tayvan Anlaşması sonrası Çin’den yaptırım kararı: 13 şirket hedefte!

Çin, ABD'nin Tayvan'a yönelik 385 milyon dolarlık silah satışını onaylamasının ardından 13 ABD askeri firmasına yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu yaptırımların Tayvan’a sağlanan F-16 jetleri ve radar yedek parçaları gibi savunma ekipmanlarına karşı alınan bir misilleme olduğunu belirtti.

Yaptırım uygulanan ABD'li şirketler

Çin’in yaptırımları, askeri teknoloji ve savunma alanında faaliyet gösteren birçok ABD şirketini kapsıyor. Listede Teledyne Brown Engineering Inc, BRINC Drones Inc, Shield AI Inc, Kratos Unmanned Aerial Systems Inc gibi önemli firmalar yer alıyor. Bununla birlikte, Raytheon, BAE Systems ve United Technologies gibi savunma devlerinin bazı yöneticileri de yaptırımlardan etkilenecek.

Yaptırımların detayları

Çin, bu şirketlerin ülkedeki mal varlıklarını donduracak ve üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişini yasaklayacak. Ayrıca bu firmalarla Çin arasında herhangi bir ticari veya teknolojik iş birliğinin yapılması da engellenecek.

Çin'in tepkisi sertleşiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’ı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünü vurgulayarak, ABD'nin Tayvan’a yönelik silah satışını "tek Çin ilkesinin ihlali" olarak nitelendirdi. Bakanlık, bu tür adımların Çin-ABD ilişkilerine ciddi zarar verdiğini belirtti.

ABD ve Tayvan politikaları

ABD, Tayvan ile olan ilişkilerini savunma iş birliği kapsamında sürdürüyor. Son olarak Tayvan’a F-16 savaş uçakları için yedek parça ve radar sistemleri satışını onaylamıştı. Çin, bu satışların Asya-Pasifik bölgesindeki istikrarı tehdit ettiğini ve Tayvan meselesini daha da karmaşık hale getirdiğini iddia ediyor.

Çin ve ABD arasındaki gerginlik artıyor

Çin’in bu yaptırım hamlesi, iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerdeki gerginliği daha da artırabilir. ABD’nin Tayvan’a desteği ve Çin’in buna karşı sert tepkisi, bölgede uzun vadeli stratejik dengeyi etkileyebilir.