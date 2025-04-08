Proje okulları atama sonuçları sorgulama ekranı 2025: Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?

Binlerce öğretmen proje okulları atama sonuçlarını yakından takip ediyor.

Müdür, müdür yardımcısı olarak görev yapacaklar ile öğretmen olarak atanacakların başvuru işlemleri 12-17 Şubat tarihlerinde elektronik ortamda tamamlandığı açıklanmıştı. Proje Okulu başvuruları yoğun ilgi görmüştü.

3 Nisan'da açıklanacağı duyurulan sonuçlar ise bu tarihte erişime açılmamıştı. Başvuru sonuçlarını merakla bekleyen öğretmenler, sonuçları yakından takip ediyor.

Peki, Proje Okulları atama sonuçları açıklandı mı? Proje okulları atama sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama geldi mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları henüz açıklanmadı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle sonuçların açıklanacağı tarih 8 Nisan 2025'e ertelenmişti. Sonuçların bugün (8 Nisan 2025) açıklanması bekleniyor.

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Sonuçların 8 Nisan'dan itibaren "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulması bekleniyor.

Proje okulları atama sonuçları ekranına buradan ulaşabilirsiniz.