ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, Southwest Airlines'ı eleştirdi

CNN'e konuşan Buttigieg, binlerce uçuşunu iptal eden Soutwest'in üst yöneticisi (CEO) Bob Jordan'la konuştuğunu belirterek, "Bu durumun atlatılması ve bir daha yaşanmamasını sağlamak için onları müşterilere karşı sorumlu tutacağımı açıkça belirttim" dedi.

"Southwest, bırakın bagajlarını kendi yolcularının, kendi mürettebatının bile nerede olduğunu tespit edemiyor. Sistemleri gerçekten bozuldu." diyen Buttigieg, firmanın uçuş görevlileri ve pilotlarını temsil eden sendika liderleriyle de görüştüğünü ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Buttigieg, havayolunun CEO'su Jordan'dan, bu durumdan etkilenen yolculara geri ödeme yapmasını beklediğini, aksi takdirde para cezası vermeye hazır olduğunu söyledi.

Buttigieg, "Havacılık sisteminin diğer tüm unsurları, her geçen gün iyileşirken ve daha iyiye doğru giderken, bu havayolu şirketi ile ters yönde ilerliyor." diye konuştu.

CEO Jordan özür diledi

Kar fırtınası başladığından bu yana 10 binlerce yolcunun uçuşunu iptal eden Southwest Airlines'ın CEO'su Jordan, paylaştığı videoda yaşanan aksaklıklardan dolayı yolculardan ve çalışanlardan özür diledi.

Jordan, "Normal operasyona dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi isterim" dedi.

Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, ABD'de bugün yurt içi ve uluslararası uçuşların 2 bin 782'si iptal olurken, bunun 2 bin 500'den fazlasının Soutwest'e ait olması dikkat çekti.