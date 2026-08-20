ABD, USS George Washington uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderdi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George Washington uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'daki operasyon bölgesine ulaştığını duyurdu. Açıklama, bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki koşullara ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından yapıldı.

CENTCOM, USS George Washington'un planlı görevi kapsamında faaliyetlerine başladığını bildirerek, "George Washington Uçak Gemisi Saldırı Grubu, dün CENTCOM'un operasyon bölgesine ulaştıktan sonra planlı bir görev kapsamında Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Komutanlık, USS Abraham Lincoln'ün mevcut durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Lincoln'ün yerine geçeceği iddia edilmişti

ABD basınında geçen hafta yayımlanan haberlerde, USS George Washington'un İran yakınlarında konuşlu USS Abraham Lincoln'ün yerine görevlendirilebileceği öne sürülmüştü.

Söz konusu haberlerde, USS Abraham Lincoln'de görev yapan askeri personelin temel ihtiyaç malzemelerindeki eksiklikler ve ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiği yönünde şikâyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Senatörden gemideki koşullara ilişkin mektup

ABD Senatörü Richard Blumenthal, geçen kasımda göreve başlayan USS Abraham Lincoln'ün yaklaşık 200 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını ve bunun rekor niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Blumenthal, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao'ya gönderdiği mektupta, gemideki koşullara ilişkin endişeleri gündeme taşımıştı.

Senatör mektubunda, "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.