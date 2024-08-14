ABD ve Avrupa’dan ortak ‘Gazze’ çağrısı
Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için ortak açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, "Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli" çağrısında bulundu. Açıklamada, İran’ın İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi istendi. Gazze'de ateşkes için tam destek verildiği vurgulandı.
Ortak bir yazılı açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Ortadoğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını istedi. Ortadoğu'da tansiyonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli."
Destek devam edecek
Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savunmasına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bu tür bir saldırının bölgesel güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğuracağının altı çizildi.
Gazze'de ateşkes için çağrıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.
İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Mahallesi'nde binlerce sivilin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son hava saldırılarında ise 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarına düzenlenen saldırıda 6, Ebu Hasira Caddesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli öldü.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yaralanan ve Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi gören bir genç de hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise 24 Filistinli İsrail ordusunun hava saldırılarında yaşamını yitirdi.
WSJ: İsrail ordusu, İran ve Hizbullah misillemesine karşı ‘yüksek alarm’a geçti
İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran ve Lübnan’daki Hizbullah Hareketi’nin misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.
WSJ’nin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında düzenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bildirmişti.
Okul saldırısında kendi silahlarının kullanıldığı iddiasını yanıtlamadı
ABD, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıda, Washington yönetiminin verdiği silahların kullanıldığı iddiaları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında soruları cevapladı.
Patel, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda ABD silahlarını kullanılıp kullanmadığı sorusuna, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun üstlenmiş veya üstlenmemiş olabileceği herhangi bir operasyon hakkında konuşmasını kendisine bırakırım" sözleriyle cevap verdi.
Dışişleri Bakanlığı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "ABD yapımı silahların kullanımını değerlendirmek için devam eden bir çaba olup olmadığı" sorusuna ise Patel, "Elbette var" karşılığını verirken sürecin detaylarına değinmedi. Patel, ABD'nin, saldırı hakkında İsrail ordusundaki ortaklarıyla görüştüğünü ve İsrail'in, "sivilleri insan kalkanı olarak kullandığını iddia ettiği Hamas üyelerini ortadan kaldırma yeteneğini" desteklediğini söyledi.
İran’dan Avrupa ülkeleri ve ABD’nin çağrısına tepki: Küstahça
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın "İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi" talebini içeren ortak açıklamasını ‘küstahça’ bir girişim olarak nitelendirdi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, 3 Avrupa ülkesinin yayınladığı ortak açıklamaya yanıt verdi.
İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dikkati çeken Kenani, "İran, ulusal güvenliğini savunma konusunda kararlıdır. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçları ve soykırımı durdurmaya yönelik etkili çaba harcaması gerekirken Siyonist rejimi desteklemektedirler" dedi.