  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ABD ve Avrupa’dan ortak ‘Gazze’ çağrısı
Takip Et

ABD ve Avrupa’dan ortak ‘Gazze’ çağrısı

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması için ortak açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, "Kaybedecek daha fazla zaman kalmadı, tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli" çağrısında bulundu. Açıklamada, İran’ın İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi istendi. Gazze'de ateşkes için tam destek verildiği vurgulandı.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ortak bir yazılı açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Ortadoğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması­nı istedi. Ortadoğu'da tansi­yonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cum­hurbaşkanı Sisi ve Katar Emi­ri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanma­sı için müzakerelerin bu haf­ta yeniden başlamasına yöne­lik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla za­man kalmadığını vurguluyo­ruz. Tüm taraflar sorumluluk­larını yerine getirmeli."

Destek devam edecek

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savun­masına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağ­rısında bulunuyoruz" değer­lendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bu tür bir saldırı­nın bölgesel güvenlik üzerin­de ciddi sonuçlar doğuracağı­nın altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağ­rıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuo­yunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Ma­hallesi'nde binlerce sivilin sı­ğındığı Et-Tabiin Okulu'na Fi­listinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada ha­va saldırısı düzenlemişti. Sal­dırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şe­ridi'nin farklı bölgelerine dü­zenlediği son hava saldırı­larında ise 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Fi­listinlinin hayatını kaybetti­ği, çok sayıda kişinin de yara­landığı belirtildi. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneydo­ğusundaki Ez-Zeytun Mahal­lesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarına düzenlenen saldı­rıda 6, Ebu Hasira Caddesi'n­de bir eve düzenlenen saldırı­da ise 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na dü­zenlenen saldırıda 2 kişi ha­yatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 Fi­listinli yaralandı. Gazze Şeri­di'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yaralanan ve Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde teda­vi gören bir genç de hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyin­deki Han Yunus kentinde ise 24 Filistinli İsrail ordusunun hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

WSJ: İsrail ordusu, İran ve Hizbullah misillemesine karşı ‘yüksek alarm’a geçti

 İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail He­niyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Wall Street Journal (WSJ) gaze­tesi, İran ve Lübnan’daki Hizbul­lah Hareketi’nin misilleme ha­zırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.

WSJ’nin ko­nu hakkında bilgi sahibi bir kay­nağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlem­lenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi. İs­rail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında dü­zenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bil­dirmişti.

Okul saldırısında kendi silahlarının kullanıldığı iddiasını yanıtlamadı

ABD, İsrail'in Gazze'de bir oku­la düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıda, Washington yöne­timinin verdiği silahların kul­lanıldığı iddiaları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Pa­tel, basın toplantısında soru­ları cevapladı.

Patel, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzen­lediği saldırıda ABD silahla­rını kullanılıp kullanmadığı sorusuna, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun üstlenmiş veya üstlenmemiş olabileceği her­hangi bir operasyon hakkında konuşmasını kendisine bıra­kırım" sözleriyle cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nda, İsra­il'in Gazze'ye yönelik saldırıla­rında "ABD yapımı silahların kullanımını değerlendirmek için devam eden bir çaba olup olmadığı" sorusuna ise Patel, "Elbette var" karşılığını verir­ken sürecin detaylarına de­ğinmedi. Patel, ABD'nin, saldı­rı hakkında İsrail ordusundaki ortaklarıyla görüştüğünü ve İsrail'in, "sivilleri insan kalkanı olarak kullandığını iddia ettiği Hamas üyelerini ortadan kal­dırma yeteneğini" destekledi­ğini söyledi.

İran’dan Avrupa ülkeleri ve ABD’nin çağrısına tepki: Küstahça

 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Alman­ya ve Fransa'nın "İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi" talebini içeren ortak açıklamasını ‘küs­tahça’ bir girişim olarak nite­lendirdi. İran resmi haber ajan­sı IRNA'ya göre, Kenani, 3 Avru­pa ülkesinin yayınladığı ortak açıklamaya yanıt verdi.

İsrail'in Gazze'de işlediği in­sanlık suçlarına dikkati çeken Kenani, "İran, ulusal güvenliği­ni savunma konusunda karar­lıdır. Almanya, Fransa ve İngil­tere başta olmak üzere Batılı ülkeler İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçları ve soykırımı durdurmaya yönelik etkili çaba harcaması gerekir­ken Siyonist rejimi destekle­mektedirler" dedi.