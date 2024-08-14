ABD ve Avrupa’dan ortak ‘Gazze’ çağrısı

Ortak bir yazılı açıklama yapan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Ortadoğu'da gerilimin azaltılması ve Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması­nı istedi. Ortadoğu'da tansi­yonun düşmesine ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden, Mısır Cum­hurbaşkanı Sisi ve Katar Emi­ri Şeyh Temim'in, mümkün olan en kısa zamanda ateşkes anlaşmasının tamamlanma­sı için müzakerelerin bu haf­ta yeniden başlamasına yöne­lik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla za­man kalmadığını vurguluyo­ruz. Tüm taraflar sorumluluk­larını yerine getirmeli."

Destek devam edecek

Açıklamada, İsrail'in İran karşısında kendini savun­masına tüm desteğin devam edeceği aktarılarak "İran'a İsrail'e yönelik askeri saldırı tehditlerine son vermesi çağ­rısında bulunuyoruz" değer­lendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bu tür bir saldırı­nın bölgesel güvenlik üzerin­de ciddi sonuçlar doğuracağı­nın altı çizildi.

Gazze'de ateşkes için çağ­rıda bulunan ABD yönetimi, geçen hafta İsrail'e 3,5 milyar dolarlık askeri yardıma onay vermiş, söz konusu adım ABD içinde ve uluslararası kamuo­yunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ordusu 10 Ağustos'ta, Gazze kentindeki Derac Ma­hallesi'nde binlerce sivilin sı­ğındığı Et-Tabiin Okulu'na Fi­listinliler sabah namazı için avluda toplandığı sırada ha­va saldırısı düzenlemişti. Sal­dırıda, en az 100 Filistinli feci biçimde yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şe­ridi'nin farklı bölgelerine dü­zenlediği son hava saldırı­larında ise 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Fi­listinlinin hayatını kaybetti­ği, çok sayıda kişinin de yara­landığı belirtildi. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneydo­ğusundaki Ez-Zeytun Mahal­lesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarına düzenlenen saldı­rıda 6, Ebu Hasira Caddesi'n­de bir eve düzenlenen saldırı­da ise 2 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na dü­zenlenen saldırıda 2 kişi ha­yatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 Fi­listinli yaralandı. Gazze Şeri­di'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında yaralanan ve Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde teda­vi gören bir genç de hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyin­deki Han Yunus kentinde ise 24 Filistinli İsrail ordusunun hava saldırılarında yaşamını yitirdi.

WSJ: İsrail ordusu, İran ve Hizbullah misillemesine karşı ‘yüksek alarm’a geçti

İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail He­niyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor. Wall Street Journal (WSJ) gaze­tesi, İran ve Lübnan’daki Hizbul­lah Hareketi’nin misilleme ha­zırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.

WSJ’nin ko­nu hakkında bilgi sahibi bir kay­nağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlem­lenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi. İs­rail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'ın nisan ayında dü­zenlediğinden daha geniş çaplı bir saldırısına hazırlandığını bil­dirmişti.

Okul saldırısında kendi silahlarının kullanıldığı iddiasını yanıtlamadı

ABD, İsrail'in Gazze'de bir oku­la düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıda, Washington yöne­timinin verdiği silahların kul­lanıldığı iddiaları hakkında doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Pa­tel, basın toplantısında soru­ları cevapladı.

Patel, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzen­lediği saldırıda ABD silahla­rını kullanılıp kullanmadığı sorusuna, "Bunun hakkında spekülasyon yapmam. İsrail ordusunun üstlenmiş veya üstlenmemiş olabileceği her­hangi bir operasyon hakkında konuşmasını kendisine bıra­kırım" sözleriyle cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nda, İsra­il'in Gazze'ye yönelik saldırıla­rında "ABD yapımı silahların kullanımını değerlendirmek için devam eden bir çaba olup olmadığı" sorusuna ise Patel, "Elbette var" karşılığını verir­ken sürecin detaylarına de­ğinmedi. Patel, ABD'nin, saldı­rı hakkında İsrail ordusundaki ortaklarıyla görüştüğünü ve İsrail'in, "sivilleri insan kalkanı olarak kullandığını iddia ettiği Hamas üyelerini ortadan kal­dırma yeteneğini" destekledi­ğini söyledi.

İran’dan Avrupa ülkeleri ve ABD’nin çağrısına tepki: Küstahça

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Alman­ya ve Fransa'nın "İran'ın İsrail'e karşılık vermemesi" talebini içeren ortak açıklamasını ‘küs­tahça’ bir girişim olarak nite­lendirdi. İran resmi haber ajan­sı IRNA'ya göre, Kenani, 3 Avru­pa ülkesinin yayınladığı ortak açıklamaya yanıt verdi.

İsrail'in Gazze'de işlediği in­sanlık suçlarına dikkati çeken Kenani, "İran, ulusal güvenliği­ni savunma konusunda karar­lıdır. Almanya, Fransa ve İngil­tere başta olmak üzere Batılı ülkeler İsrail'in Filistin halkına uyguladığı savaş suçları ve soykırımı durdurmaya yönelik etkili çaba harcaması gerekir­ken Siyonist rejimi destekle­mektedirler" dedi.