İran ve ABD müzakereleri petrol fiyatlarını düşürdü

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ABD ve İran heyetleri arasında yürütülen barış görüşmelerinde taraflar Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemilerin güvenli geçişini kesintisiz sağlamak amacıyla teknik düzeyde somut ilerleme kaydetti. Katar ve Pakistan arabulucuları kritik görüşmeler sonucunda nihai bir diplomatik anlaşmaya varmak için 60 günlük bir yol haritası oluşturdu.

Müzakere heyetleri olası deniz kazalarını ve yanlış hesaplamaları önlemek adına doğrudan bir iletişim hattı kurdu. Ham petrol fiyatları uzlaşma haberinin ardından düşüşe geçerken ABD borsa endeksi vadelileri kayıplarını belirgin şekilde azalttı.

İran ve Lübnan cephesinde ticari yaptırımlar

Müzakereci taraflar ayrıca askeri operasyonların durdurulmasına yönelik bağlılığı denetlemek üzere Lübnan delegasyonunun da dahil olacağı özel bir çatışmasızlık hücresi kurma kararı aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı resmi açıklamada petrol ve petrokimya ihracatı muafiyetlerinin güvence altına alındığını bildirdi.

Arakçı uygulanan ekonomik ablukanın tamamen kalktığını ve yurt dışındaki dondurulmuş bazı varlıkların serbest kaldığını ifade etti. Açıklanan ortak anlaşma taslağı İran ekonomisi için kapsamlı bir yeniden inşaa ve kalkınma planı başlatılmasını zorunlu kılıyor.

Trump cephesinden askeri müdahale uyarısı

Pazar günü başlayan ilk temaslar Trump tarafından yapılan yeni askeri tehditler nedeniyle kısa süreli bir diplomatik karışıklık yaşadı. İran resmi medyası ilk aşamada görüşmelerin geçici olarak durduğunu iddia etti. Trump sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Lübnan içindeki vekil güçlerin sorun çıkarmaya devam etmesi halinde Tahran hedeflerini yeniden vuracağını açıkça ilan etti.

Lider Fox News kanalına verdiği röportajda nihai anlaşma sağlanamaması durumunda ABD donanmasının geçiş ücreti toplamaya başlayabileceği uyarısında bulundu. Trump doğrudan yöneticilere seslenerek Hürmüz Boğazı trafiğe kapanırsa ülkelerine bir daha geri dönemeyeceklerini kaydetti.