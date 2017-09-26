ABD yerel seçimlerinde Türk kökenli adaylar da yarışacak

26 Eylül 2017

Gün geçtikçe daha fazla sayıda Türk kökenli ABD vatandaşının siyasette aktif rol olmaya başladığını söyleyen Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, “Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yerel seçimlerde yarışacak adayların yanı sıra Türk kökenli vatandaşları kongre üyesi ve senatör olarak da görmek istiyoruz” dedi.

Kasım ayında gerçekleşecek ABD yerel seçimlerinde Türk-Amerikan topluluğundan 7 aday bulunduğunu söyleyen Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, “Türkiye kökenli ABD vatandaşlarının ülke siyasetinde aktif rol alma çalışmaları sürüyor. Geçmişe oranla daha fazla kişinin hem yerel hem de federal seçimlerde aday adayı ve aday olduğunu görüyoruz” dedi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinin Paterson şehrinde belediye başkan yardımcısının Türk kökenli Derya Taşkın olduğunu söyleyen Çınar, “Aynı zamanda Türk kökenli birçok ABD vatandaşı da Kongre’de kongre üyelerinin yanında görev yapıyor. Washington DC’ye gelmeden önce yerel yönetimlerde görev almak büyük önem taşıyor. Kongre üyeleri ve senatörler arasında da Türkiye kökenli isimler görmeyi umuyoruz. Bu durum Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da gelişmesinde büyük rol oynayacaktır” dedi.

Türk-Amerikan topluluğundan yerel seçimlere katılacak 7 isim şöyle sıralanıyor:

Kemal Bozkurt:

Massachusetts eyaletine bağlı Lawrence şehrinin halk kütüphanesinde yardımcı direktör olarak görev yapan Bozkurt, dört kez Massachusetts Demokratik Partisi eyalet delegesi olarak seçildi.

Aylin Açıkalın Maklansky:

Avukat olan Maklansky, Louisiana eyaletine bağlı New Orleans’ın şehir konseyi için demokrat adaylar arasında yer alıyor.

Tayfun Selen:

New Jersey’in Chatham şehrinde yaşayan Mimar Tayfun Selen, şehir komitesinde görev yapması beklenen Cumhuriyetçi adaylar arasında bulunuyor.

Ben Bartlett:

Türk-Amerikan Yelda Bartlett ile evli olan ve halen Berkeley Şehir Kongresi üyeleri arasında bulunan Ben Bartlett, Kaliforniya Eyalet Kongresi’nin adaylarından biri.

Hacıbey Çatalbaşoğlu:

Yale University’de eğitim görmekte olan 19 yaşındaki Çatalbaşoğlu, Connecticut’ın New Haven şehri için yerel yönetime talip bağımsız aday.

Jay Karahan:

14 yıl boyunca Houston şehrinde hakim olarak görev yapan Karahan, Cumhuriyetçi adaylar arasında.

Lauren Arıkan:

Türk-Amerikan Yusuf Arıkan’ın eşi olan Lauren Arıkan, Maryland eyaletinin yönetiminde söz alacak Cumhuriyetçi adaylar arasında bulunuyor.