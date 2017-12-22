ABD'de 2017'nin en büyük fon çıkışı

22 Aralık 2017

ABD hisse senedi fonlarından 20 Aralık'ta sona eren bir haftalık süreçte 22 milyar dolarlık çıkış yaşandığı ve bunun 2017'deki en büyük çıkış miktarı olduğu bildirildi.

Lipper verilerine göre, yatırım fonlarındaki çıkış 12,2 milyar doları buldu. Hisseye dayalı EFT'lerde de 10 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

Yatırımcıların riskten kaçınma hamleleri tahvilleri de etkiledi. "Çöp" tahvillerde çıkış miktarı, 20 Aralık'ta sona eren bir hafta içinde 1,1 milyar dolara ulaştı.

ABD merkezli kurumsal tahvil girişinin ise, 20 Aralık'ta biten bir haftada 1,14 milyar olduğu kaydedildi.

Lipper analisti Pat Keon, ABD'de yüksek getirili tahvil ve sermaye fonlarının, yıl boyunca riskten kaçınma stratejilerinin bir parçası olarak kayıp yaşadığını kaydederek, "Yatırım fonlarındaki çıkış bu yıl 141 milyar doları, yüksek getirili tahvil çıkışı da 22 milyar doları buldu" dedi.

Kaynak: Reuters