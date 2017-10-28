ABD'de 39 Rus şirketine yaptırım hazırlığı
ABD, ülkedeki başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri ve Ukrayna konusundaki tutumları gerekçesiyle 39 Rus şirketine yaptırıma hazırlanıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 39 Rus özel şirketi ve devlet organizasyonuna yönelik yaptırım uygulayabileceğini açıkladı. Yaptırıma gerekçe olarak, söz konusu şirketlerin ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri ve Ukrayna'ya yönelik girişimleri gösterildi.
Dışişleri'nin yayınladığı listede isimleri açıklanan şirketlerin Rus ordusu ve istihbaratı için çalıştığı iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, yaptırımların hemen uygulanmaya başlanacağını kaydetti. Öncelikle listedeki her kuruluşun incelemeye tabi tutulacağını aktaran yetkili, "Açıklanan isimlerin dünya genelinde yaptıkları para transferleri ve ticaretlerini inceleme altına alacağız" dedi.
Açıklanan listedeki kuruluşlara uygulanacak muhtemel yaptırımların 28 Ocak 2018 itibarıyla başlayabileceğini bildiren yetkili, bu süreçte "müttefik ülkelerin listedeki kuruluşlara karşı önlemlerini alabileceğini" ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından onaylanan listenin Kongreye gönderildiğini duyurdu.
Kaynak: AA