ABD'de açık iş sayısı ağustosta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artarak 9 milyon 610 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 800 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, temmuzda 8 milyon 920 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında profesyonel ve ticari hizmetler, finans ve sigorta, eyalet ve yerel yönetim eğitimi, dayanıklı olmayan mal imalatı ve federal hükümet yer aldı.

İşe alım sayısı da ağustosta 35 bin artarak 5 milyon 857 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 38 bin artışla 5 milyon 676 bine çıktı.

Analistler, iş gücü talebinin bir ölçütü olan açık iş sayısındaki artışın, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasına rağmen iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini belirtti. ​​​​​​​